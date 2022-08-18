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Главная » Україна » Суспільство
10:19 18 Августа 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Росія виснажила свої танкові війська через невиправлені помилки часів війни в Чечні

Значне виснаження російських основних бойових танків в Україні, швидше за все, частково пов’язане з нездатністю Росії встановити та належним чином використати адекватну вибухову реактивну броню (ERA).

Російські неес втрати в танках через неефктивність використання динамічної броні

Таку думку висловили у Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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При правильному використанні ERA погіршує ефективність снарядів до того, як вони потраплять у танк.

Британські експерти вважають, що російські війська не виправили культуру неефективного використання динамічної броні, яка сягає Першої чеченської війни у ​​1994 році.

Цілком ймовірно, що багато російських танкових екіпажів не мають підготовки для підтримки ERA, що призводить або до поганої установки вибухових елементів, або до їх повної відсутності.

Ці недоліки, ймовірно, сприяють поширеним інцидентам катапультування вежі, які добре задокументовані на відео очевидців з України.

У ході бойових дій зафіксовано численні невдачі з боку російських командирів щодо забезпечення бойової дисципліни низького рівня, зокрема використання ERA.

Кумулятивний ефект цих невдач, мабуть, є важливим чинником поганої роботи російських сил.

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