Росія концентрує біля кордонів України велику кількість ракет до Дня Незалежності

Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість зенітних керованих ракет (ЗКР) до ЗРК С-300.

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Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Так, на початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелони з боєприпасами у складі 28 вагонів, із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах серпня.

До середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в Котово було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300.

Відомо, що у районі Джанкоя було складовано близько 440 транспортно-пусковых контейнерів (ТПК) до ЗРК С-300. Після інциденту в Джанкої поки що важко сказати, були ці ТПК знищені повністю, частково чи взагалі – ні.

У Зябрівці (Білорусь) за 22 км від кордону з Україною так само йде концентрація ракет до С-300, і загальна кількість ТПК перевищує 60 од.

“Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня”, – сказано в повідомленні.