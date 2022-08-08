Ердоган у Львові запропонує Зеленському зустріч з Путіним – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у ході свого робочого візиту до Львова має намір домовитися з президентом України Володимиром Зеленським щодо його можливої зустріч із главою Росії Володимиром Путіним.

Ердоган зустрінеться з Зеленським 18 серпня у Львові



Про це повідомляє турецький телеканал Haber з посиланням на дипломатичні джерела.

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Інформацію щодо можливої зустрічі Путіна і Зеленського повідомляє і CNN Turk.

«Згідно з новинами, які ми отримали з російських джерел, президент Росії Володимир Путін може зустрітися з Володимиром Зеленським. Російська сторона заявила, що лідери можуть обговорити та визначити «дорожню карту», — повідомив телеканал.

ЗМІ зазначає, що навіть якщо остаточного миру в Україні не буде встановлено, досягнення домовленостей щодо припинення вогню залежатиме від того, які послання український лідер передасть Ердогану під час зустрічі у Львові.

Раніше стало відомо, що Ердоган вилетів на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та генсеком Антоніу Гутеррішем до Львова.

Глава прес-служби Держдепу Нед Прайс повідомляв, що майбутні переговори Гутерріша, Ердогана та Зеленського будуть пов’язані з питанням продовольчої безпеки.

За словами Прайса, США вітають зустріч, яка відбудеться 18 серпня у Львові, та спільні зусилля сторін із вивезення українського зерна.

Тэги: Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Володимир Зеленський, Реджеп Тайіп Ердоган