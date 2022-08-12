У столиці не припиняють перевіряти укриття та доступ до них: за останні 1,5 місяця «Муніципальна охорона» проінспектувала майже 3,7 тисячі об’єктів цивільного захисту

З 1 липня особовий склад КО «Муніципальна охорона» здійснює перевірку захисних споруд цивільного захисту щодо вільного доступу громадян до споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.

Про це повідомили на офіційному порталі Київа.

Інспекції проводяться на виконання відповідного доручення Київського міського голови Віталія Кличка. За півтора місяця співробітники КО «Муніципальна охорона» відвідали 3,7 тис об’єктів цивільного захисту. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Під час роботи перевіряють: чи є оперативний доступ до укриття; чи призначений комендант або відповідальна особа; чи позначені місця розташування захисних споруд табличками (написами) та покажчиками руху до них.

За складеним графіком співробітники «Муніципальної охорони» щодня перевіряють дотримання вільного доступу громадян до споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. Серед порушень, які найчастіше виявляли під час перевірки: відсутність табличок на місцях для укриття, відсутність номерів телефонів відповідальних осіб, відповідальні особи не відповідали на зазначені на табличках телефонні дзвінки. Усі результати передали до начальників відділів з питань цивільного захисту райдержадміністрацій для реагування та оперативного усунення порушень.

Варто зазначити, що Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з районними державними адміністраціями, ГУ ДСНС в м. Києві та волонтерами здійснюють постійний контроль за усуненням виявлених недоліків.

Тэги: Киев, Київ