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13:47 18 Августа 2022 151 Комментарии
Російські військові пригрозили зупинити Запорізьку АЕС
Російське військове командування можуть зупинити роботу Запорізької атомної електростанції.
Окупанти контролюють Запорізьку АЕС з 4 березня
Про це повідомило російське агентство «РИА Новости» с посиланням на начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.
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«Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов’язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до «холодного резерву» 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС», – сказав військовий.
Нагадаємо, російські окупанти контролюють Запорізьку АЕС з 4 березня.
Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС
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