Російські військові пригрозили зупинити Запорізьку АЕС

Російське військове командування можуть зупинити роботу Запорізької атомної електростанції.

Окупанти контролюють Запорізьку АЕС з 4 березня



Про це повідомило російське агентство «РИА Новости» с посиланням на начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

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«Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов’язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до «холодного резерву» 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС», – сказав військовий.

Нагадаємо, російські окупанти контролюють Запорізьку АЕС з 4 березня.

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