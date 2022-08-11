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14:07 18 Августа 2022 20 Комментарии
Зеленський створив Бердянську військову адміністрацію
Президент України Володимир Зеленський створив у Запорізької області Бердянську міську військову адміністрацію.
Зеленський підписав відповідний указ
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
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«На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю:
1. Утворити Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.
2. Генеральному штабу Збройних сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу», – йдеться в документі.
Хто очолить нову адміністрацію, поки невідомо.
Тэги: Бердянск, Бердянськ
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