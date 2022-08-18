У РФ готуються до відмови ЄС видавати візи росіянам: які країни вже їм не раді

У Росії припускають, що Євросоюз може ухвалити рішення про припинення видачі шенгенських віз громадянам РФ.

Вже зараз частина країн ЄС не видає росіянам візи



Про це 18 серпня повідомило Міністерство закордонних справ Росії.

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Нагадаємо, 31 серпня глави МЗС країн ЄС зберуться для обговорення запровадження змін до шенгенського візового кодексу.

Очікується, що буде розглянуто створення добровільної системи, яка покликана скоротити видачу туристичних віз жителям РФ.

Однак Європа вже зараз стала частково недоступною, і це лише початок.

Латвія не видає турвізи росіянам із першого дня війни. З’їздити туди можна хіба для похорону близького. Президент Егіл Левітс заявив, що влада має переглянути вже видані візи та посвідки на проживання для іноземців, які підтримують війну. Сьогодні правляча коаліція домовилася: ВНЖ, видані росіянам, продовжуватимуть лише в окремих випадках, заявив прем’єр Крішяніс Каріньш.

Литва не пускає нікого, окрім членів сімей громадян ЄС чи прирівняних до них осіб.

Естонія з 18 серпня закриває кордони для росіян, які раніше отримали шенгенські візи цієї країни.

Чехія продовжила заборону на отримання віз та ВНЗ для громадян Росії та Білорусі до квітня 2023 року. Виняток зроблять для поїздок із гуманітарною метою та для відвідування членів сім’ї — громадян Євросоюзу.

Фінляндія не планує закривати країну для росіян, але влада знайшла спосіб скоротити приплив туристів. Для отримання документів на туристичну візу залишать один робочий день — понеділок. Передбачається, що влада Фінляндії видаватиме вдвічі менше «шенгенів», ніж раніше.

Бельгія видає лише студентську візу, візу для дослідників та одноразову робочу.

Данія поки що лише допустила введення обмежень на видачу віз росіянам

Мальта відкрита лише для членів сімей громадян ЄС та Європейської економічної зони. Можна спробувати отримати студентську чи робочу візу, але не факт, що її дадуть.

Нідерланди припинили видавати короткострокові візи росіянам ще у квітні. Однак із гуманітарних причин у країну пустити можуть.

Словаччина видає візи лише у нагальній необхідності, а також для деяких видів робіт.

Польща ось-ось додасться до списку країн, де не хочуть бачити російських туристів та взагалі росіян. Влада цієї країни «опрацьовує концепцію, яка дозволить відмовляти громадянам Росії у видачі віз», заявив представник МЗС.

Болгарія, всупереч новинам, продовжує видачу туристичних віз росіянам і віз для власників нерухомості, але терміни їх отримання збільшилися через «технічні причини». Болгарія до Шенгенської зони не входить, і віза цієї країни дає право відвідувати лише Болгарію, проте з «шенгеном» будь-якої іншої країни відвідувати Болгарію теж можна.

Норвегія. Офіційно заборони немає, але термін розгляду документів збільшено до 45 днів.

Поки що заявки на візи продовжують опрацьовувати консульства Іспанії, Німеччини, Австрії, Угорщини, Греції, Норвегії, Португалії, Фінляндії, Швейцарії, Франції та Італії.

Тэги: Россия, ес, Росія, ЄС