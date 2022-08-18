Ексголова ДАБІ Кудрявцев розкошує, поки в країні війна

Не олігарх, але з розмахом – на Лазурному узбережжі, одному з найбільш шанованих грошовитою елітою світу журналісти «Української правди» помітили авто, що належить дружині одіозного ексголови Держархітектурної інспекції Олексія Кудрявцева Олені.

Так, пані Олена володіє половиною власності компанії ТОВ «Єврохата-сервіс», на яку зареєстрована дорога іномарка. І хоч жінка на фоні автівки з’являється лише раз, наші джерела стверджують, що пара заможних українців переховується на розкішній французькій рив’єрі від початку війни та є сусідами Льовочкіна і кількох харківських депутатів-втікачів.

Їх неодноразово помічали у вишуканих ресторанах та іменитих магазинах поблизу – пара, схоже, досить безтурботно проводить воєнне для рідної країни дозвілля.

Цікаво, що на відео не вдалося побачити давню пасію Кудрявцева, у недавньому минулому – прессекретарку ексголови Верховної ради Дмитра Разумкова Ольгу Туній.

Це, втім, не заперечує, що заради зручності ексчиновник міг перевести у доступну близькість і законне подружжя, і когось, про кого просто звик дбати. Не без вигоди, звісно – кажуть, саме через неї чиновник-бездипломник хотів повернутися до влади. Однак із владою не склалося – ні у пані Ольги, ні у її наближеного до олігархів друга.

Зате з безпринципністю у нього склалося якнайкраще: у той час як країна стримує натиск агресора, сотні людей залишилися без домівок, але кожен як може підтримує солдат, недоолігарх розкошує. Чи буде час, коли правосуддя запитає у нього й сотень інших можновладців, діючих депутатів і чиновників, як і де вони провели цю війну?

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