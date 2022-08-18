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19:49 18 Августа 2022 Просмотров 152   КомментариевКомментарии

Запорізька чиновниця та депутат облради заробили понад мільйон на бюджетній закупівлі ліжок для тяжкохворих

Заступниця голови Запорізької ОВЦА Злата Некрасова, яка втекла за кордон від слідства, і депутат облради Віктор Щербина, якого називають її коханцем, заробили на лікарняних ліжках більше мільйона бюджетних гривень.

Це стверджують розслідувачі Telegram-каналу Гнила черешня, і наводять очевидні докази.

Відома у Запоріжжі парочка через підконтрольних високопосадовців у керівництві міста взяла під контроль бюджетні закупівлі, зокрема у медичній сфері. Після початку повномасштабної війни в Україні місцева влада отримала можливість проводити закупівлі без тендеру, і це відкрило великі можливості для додаткового заробітку на бюджеті.

За інформацією Telegram-каналу, 31-го березня цього року чиновниця і депутат “заробили” 1 183 840  гривень на державній закупівлі лікарняних ліжок для 9-ої міськлікарні.

Загальна вартість угоди для бюджету склала 2 661 120 грн.

“Тобто, майже 50% пішло у кишені схематозників, які зараз марнують вкрадені грошики у Відні, переховуючись від слідства”, -  сказано в матеріалі розслідування.

Реальна ринкова вартість ліжка

Реальна ринкова вартість ліжка

Його автори вважають, що довести це простіше простого. Достатньо впевнитися, що вартість одного ліжка для хворих організатори закупівлі через ручних керманичів лікарні оцінили у 36 217 грн замість ринкової роздрібної ціни на зараз у 19 305 грн.

“Ми дуже сподіваємося, що новий очільник Національної поліції області не стане закривати очі на дії непритомних посадовців на відміну від свого попередника”, – зазначили автори розслідування.

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