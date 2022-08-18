Запорізька чиновниця та депутат облради заробили понад мільйон на бюджетній закупівлі ліжок для тяжкохворих

Заступниця голови Запорізької ОВЦА Злата Некрасова, яка втекла за кордон від слідства, і депутат облради Віктор Щербина, якого називають її коханцем, заробили на лікарняних ліжках більше мільйона бюджетних гривень.

Це стверджують розслідувачі Telegram-каналу Гнила черешня, і наводять очевидні докази.

Відома у Запоріжжі парочка через підконтрольних високопосадовців у керівництві міста взяла під контроль бюджетні закупівлі, зокрема у медичній сфері. Після початку повномасштабної війни в Україні місцева влада отримала можливість проводити закупівлі без тендеру, і це відкрило великі можливості для додаткового заробітку на бюджеті.

За інформацією Telegram-каналу, 31-го березня цього року чиновниця і депутат “заробили” 1 183 840 гривень на державній закупівлі лікарняних ліжок для 9-ої міськлікарні.

Загальна вартість угоди для бюджету склала 2 661 120 грн.

“Тобто, майже 50% пішло у кишені схематозників, які зараз марнують вкрадені грошики у Відні, переховуючись від слідства”, - сказано в матеріалі розслідування.

Його автори вважають, що довести це простіше простого. Достатньо впевнитися, що вартість одного ліжка для хворих організатори закупівлі через ручних керманичів лікарні оцінили у 36 217 грн замість ринкової роздрібної ціни на зараз у 19 305 грн.

“Ми дуже сподіваємося, що новий очільник Національної поліції області не стане закривати очі на дії непритомних посадовців на відміну від свого попередника”, – зазначили автори розслідування.