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Главная » Світ » Політика
21:07 18 Августа 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Ердоган заявив, що обговорить з Путіним сьогоднішню зустріч с Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що збирається обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним результати своїх переговорів із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем та президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися у четвер у Львові.

Про це повідомило Anadolu.

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«Туреччина продовжить оцінювати разом із російським президентом Путіним та російською стороною результати сьогоднішніх переговорів», – сказав Ердоган на спільній з Гутеррешем та Зеленським прес-конференції.

Він зазначив, що тристоронні переговори у Львові мали на меті врегулювати ситуацію навколо України.

Тэги: Реджеп Тайип Эрдоган, Реджеп Тайіп Ердоган
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