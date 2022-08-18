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21:07 18 Августа 2022 12 Комментарии
Ердоган заявив, що обговорить з Путіним сьогоднішню зустріч с Зеленським
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що збирається обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним результати своїх переговорів із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем та президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися у четвер у Львові.
Про це повідомило Anadolu.
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«Туреччина продовжить оцінювати разом із російським президентом Путіним та російською стороною результати сьогоднішніх переговорів», – сказав Ердоган на спільній з Гутеррешем та Зеленським прес-конференції.
Він зазначив, що тристоронні переговори у Львові мали на меті врегулювати ситуацію навколо України.
Тэги: Реджеп Тайип Эрдоган, Реджеп Тайіп Ердоган
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