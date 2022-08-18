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21:42 18 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Керчі біля Кримського мосту пролунали потужні вибухи: кажуть про роботу ППО. Відео

У Керчі біля Кримського мосту пролунали вибухи – нібито спрацювали системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив радник глави Криму Сергія Аксьонова.

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За його словами, небезпеки для міста та Кримського мосту наразі немає.

Водночас у мережі з’явилися відео прольоту в небі чогось яскравого і потім спалаху.

Також кажуть, що вибухи були такої сили, що спрацьовувала сигналізації в автомобілів за багато кілометрів від епіцентру.

Виразного офіційного пояснення поки що немає.

Тэги: крым, крымский мост, Крим, Кримський міст
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