У Керчі біля Кримського мосту пролунали потужні вибухи: кажуть про роботу ППО. Відео

У Керчі біля Кримського мосту пролунали вибухи – нібито спрацювали системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив радник глави Криму Сергія Аксьонова.

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За його словами, небезпеки для міста та Кримського мосту наразі немає.

Водночас у мережі з’явилися відео прольоту в небі чогось яскравого і потім спалаху.

Також кажуть, що вибухи були такої сили, що спрацьовувала сигналізації в автомобілів за багато кілометрів від епіцентру.

Виразного офіційного пояснення поки що немає.

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Тэги: крым, крымский мост, Крим, Кримський міст