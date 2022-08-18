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06:38 19 Августа 2022 Просмотров 823   КомментариевКомментарии

У Севастополі пролунали вибухи в районі аеродрому “Бельбек”: що це було

У Севастополі ввечері 18 серпня пролунали вибухи в районі російського військового аеродрому «Бельбек».

Густий дим на фоні вибухів в районі аеродрома Бельбек

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та ЗМІ. Пізніше інформацію про вибухи підтвердив голова Севастополя Михайло Розвожаєв.

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За інформацією Telegram-каналу Кримський вітер, кілька мешканців Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району розповіли про «звуки вибухів та стрілянину». Усі вони проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому «Бельбек».

Telegram-канал ЧП Севастополь, повідомив, що в різних районах Севастополя було чути “хлопки”.

«Очевидці повідомляють про низку “хлопков” в районі аеродрому Бельбек. Була чутна сирена, люди бачили машини МНС, які прямували туди», – сказано в повідомленні.

Агентство Reuters, посилаючись на місцеві джерела, написало про щонайменше чотири вибухи на аеродромі «Бельбек».

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив інцидент, але заявив, що «в районі аеропорту Бельбек засобами ППО, за попередніми даними, було збито безпілотний літальний апарат».

За його словами, жодних ушкоджень немає, і ніхто не постраждав.

Водночас у мережі з’явилися відео, ймовірно зняті в районі аеродрому, де видно густий дим, спалахи після вибухів та розліт боєприпасів у результаті детонації.

Крім того, про пожежу та детонацію боєприпасів у “Бельбеку” повідомив російський терорист та військовий блогер Ігор Гіркін.

Тэги: крым, Крим
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