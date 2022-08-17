США виділить Україні ще $800 млн. військової допомоги

Адміністрація президента США Джо Байдена готує близько $800 млн. додаткової військової допомоги Україні і може оголосити про це вже в п’ятницю, 19 серпня.

Про нову допомогу оголосять найближчими днями



Про це повідомило Reuters із посиланням на свої джерела.

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Вони уточнили, що оголошення про допомогу може бути озвучено і наступного тижня.

Видання зазначило, що Білий дім поки відмовився від коментарів.

Тэги: США