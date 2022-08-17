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08:56 19 Августа 2022 0 Комментарии
США виділить Україні ще $800 млн. військової допомоги
Адміністрація президента США Джо Байдена готує близько $800 млн. додаткової військової допомоги Україні і може оголосити про це вже в п’ятницю, 19 серпня.
Про нову допомогу оголосять найближчими днями
Про це повідомило Reuters із посиланням на свої джерела.
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Вони уточнили, що оголошення про допомогу може бути озвучено і наступного тижня.
Видання зазначило, що Білий дім поки відмовився від коментарів.
Тэги: США
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