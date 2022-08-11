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10:21 19 Августа 2022 639 Комментарии
Російські військові виводять техніку з Енергодару
Російські військові виводять військову техніку з Енергодару – міста, де розташована Запорізька атомна електростанція.
Російська техніка покидає Енергодар
Про це повідомив місцевий Telegram-канал Енергодар сьогодні.
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Зазначено, що техника спрямовується найближчими селами.
“Навіщо це – поки невідомо. Можливо, це просто вистава, яка має показати, що Росія демілітаризувала Запорізьку АЕС”, – сказано в повідомленні.
Як повідомляли Vlasti, отримано нові підтвердження інформації щодо підготовки окупантами провокації на території ЗАЕС 19 серпня.
Тэги: Запорожье, Запорожская АЭС, Запоріжжя, Запорізька АЕС
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