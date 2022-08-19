У Криму пронісся потужний смерч зі зливою: Ялту частково затопило
Сильна злива зі смерчем пройшлася озером Донузлав та його околицями в Чорноморському районі Криму.
Про це повідомив Кримінформ.
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У результаті негода спіткала десятки людей на місцевій устричній фермі.
За попередніми даними, відпочивальники не постраждали, втім у припаркованих машин тепер щонайменше вибито скло.
Крім того, у Ялті 18 серпня випало дві місячні норми опадів — 85 мм. Про це у своєму Telegram повідомила “мер” міста Яніна Павленко.
«Дві місячні норми! (Нагадаю, у потоп було 130). Випробування непросте, але річки впоралися», – зазначила Павленко.
В місті є точкові підтоплення підвалів у будинках, підземних переходів у центральній частині міста пошкоджено асфальт, є звернення про протікання у будинках.