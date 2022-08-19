Ердоган запросив Зеленського на зустріч із Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у ході тристоронніх переговорів у Львові запропонував українському колегі Володимиру Зеленському організувати особисту зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним на території республіки.

У ході тристоронніх переговорів у Львові Ердоган запропонував Зеленському зустрітися з Путіним



Про це повідомляє агентство Anadolu.

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«Так само, як я сказав пану Путіну під час свого візиту до Сочі, я нагадав пану Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними», — заявив Ердоган.