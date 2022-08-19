НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
12:22 19 Августа 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Ердоган запросив Зеленського на зустріч із Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у ході тристоронніх переговорів у Львові запропонував українському колегі Володимиру Зеленському організувати особисту зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним на території республіки.

У ході тристоронніх переговорів у Львові Ердоган запропонував Зеленському зустрітися з Путіним

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Так само, як я сказав пану Путіну під час свого візиту до Сочі, я нагадав пану Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними», — заявив Ердоган.

Loading...

Новости по теме

ТОР
19.08.2022 10:51
Путін особисто збирається на саміт G20
ТОР
19.08.2022 10:40
У Криму пронісся потужний смерч зі зливою: Ялту частково затопило
ТОР
19.08.2022 10:21
Російські військові виводять техніку з Енергодару
blog comments powered by Disqus
Війна зламала систему освіти в РФ: відмінники не можуть вступити до вишів, на їхніх місцях – діти військових

14:08 Світ

У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів

13:14 Україна

Путін особисто збирається на саміт G20

10:51 Світ

Російські військові виводять техніку з Енергодару

10:21 Україна

У Севастополі пролунали вибухи в районі аеродрому “Бельбек”: що це було

06:38 Україна

У Керчі біля Кримського мосту пролунали потужні вибухи: кажуть про роботу ППО. Відео

21:42 Україна

В Росії під Бєлгородом потужно горить склад із боєприпасами: мешканців прилеглих сіл евакуюють

20:51 Світ

Запорізька чиновниця та депутат облради заробили понад мільйон на бюджетній закупівлі ліжок для тяжкохворих

19:49 Україна

У Рязанській області Росії масштабні пожежі: димом затягло Москву

12:28 Світ

Аксьонов і Константінов виїхали з Криму з сім’ями і коханками: подробиці від розвідки

06:41 Україна

Росіяни відновили міст на греблі Каховської ГЕС

19:11 Україна