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12:22 19 Августа 2022 49 Комментарии
Ердоган запросив Зеленського на зустріч із Путіним
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у ході тристоронніх переговорів у Львові запропонував українському колегі Володимиру Зеленському організувати особисту зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним на території республіки.
У ході тристоронніх переговорів у Львові Ердоган запропонував Зеленському зустрітися з Путіним
Про це повідомляє агентство Anadolu.
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«Так само, як я сказав пану Путіну під час свого візиту до Сочі, я нагадав пану Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними», — заявив Ердоган.
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