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15:23 19 Августа 2022 5 Комментарии
Заради чого? Лукашенко запевнив, що білоруси не воюватимуть з Україною
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує нападу на Україну і не обстрілюватиме українські міста.
Лукашенко знову відмовився воювати за Путіна
Про це повідомила Белта.
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«Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і таке інше. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. Заради чого?», – заявив він.
За словами Лукашенка, Росія воює не з Україною, а з НАТО та США, які «за допомогою Польщі підганятимуть бойові дії».
Також диктатор заявив, що до Білорусі приїхали «тисячі українців», які нібито тепер набувають білоруського громадянства.
Тэги: беларусь, Александр Лукашенко, Білорусь, Олександр Лукашенко
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