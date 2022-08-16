Заради чого? Лукашенко запевнив, що білоруси не воюватимуть з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує нападу на Україну і не обстрілюватиме українські міста.

Лукашенко знову відмовився воювати за Путіна



Про це повідомила Белта.

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«Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і таке інше. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. Заради чого?», – заявив він.

За словами Лукашенка, Росія воює не з Україною, а з НАТО та США, які «за допомогою Польщі підганятимуть бойові дії».

Також диктатор заявив, що до Білорусі приїхали «тисячі українців», які нібито тепер набувають білоруського громадянства.

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