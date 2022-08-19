Макрон вперше за довгий час зателефонував Путіну
Президент Франції Еммануель Макрон вперше за довгий час зателефонував до президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомила пресслужба Кремля.
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Сторони наголосили на важливості якнайшвидшого спрямування на Запорізьку АЕС місії МАГАТЕ, яка б змогла оцінити реальну обстановку.
При цьому Путін нібито підтвердив готовність сприяти.
Також президент Росії поінформував про хід реалізації підписаної 22 липня у Стамбулі «пакетної» угоди щодо вивезення українського зерна з чорноморських портів та експорту російських продуктів харчування та добрив на світові ринки.
Нагадаємо, минулого разу президенти Росії та Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон провели телефонні переговори у 3 травня. Вони тривали більше двох годин.