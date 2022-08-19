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16:56 19 Августа 2022 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Макрон вперше за довгий час зателефонував Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон вперше за довгий час зателефонував до президента РФ Володимира Путіна.

Макрон і Путін знов поспілкувалися

Про це повідомила пресслужба Кремля.

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Сторони наголосили на важливості якнайшвидшого спрямування на Запорізьку АЕС місії МАГАТЕ, яка б змогла оцінити реальну обстановку.

При цьому Путін нібито підтвердив готовність сприяти.

Також президент Росії поінформував про хід реалізації підписаної 22 липня у Стамбулі «пакетної» угоди щодо вивезення українського зерна з чорноморських портів та експорту російських продуктів харчування та добрив на світові ринки.

Нагадаємо, минулого разу президенти Росії та Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон провели телефонні переговори у 3 травня. Вони тривали більше двох годин.

Тэги: Володимир Путін, Емануель Макрон
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