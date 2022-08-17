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18:25 19 Августа 2022 185 Комментарии
Колаборанти з Мелітополя в паніці намагаються втекти до Криму: їх не пускають на півострів
Російські окупанти вже почали вивозити свої сім’ї з Мелітополя, а місцевих колаборантів до окупованого Криму не пускають, розвертають на пункті пропуску назад.
На пунктах пропуску колаборантів, що тікають, розвертають до Мелітополя
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
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За його словами, серед окупантів панічні настрої. Вже п’ятий день вони проводять евакуацію своїх родин з території Мелітополя.
“Колаборантів не впускають до Криму. Ми вже маємо не один, а декілька прикладів, коли колобарантів розвертають на пункті пропуску в Криму і повертають на тимчасово окуповану територію Запорізької області», – сказав Федоров.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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