20.08.2022 09:28
Главная » Світ » Інциденти
10:12 20 Августа 2022 15 Комментарии
Під Євпаторією пролунали вибухи: працювала ППО окупантів
Над селом Заозерне під Євпаторією, що в окупованому Криму, спрацювала система ППО.
Слід від ракети ППО в небі над Євпаторією
Про це повідомив “голова” Криму Аксьонов.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Ціль вражено. Наші військові чітко, професійно та ефективно виконують свої завдання. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації», – сказав він.
Також Аксьонов додав, що постраждалих та пошкоджень немає.
Тэги: крым, Крим
Loading...
Новости по теме
ТОРУ Криму пронісся потужний смерч зі зливою: Ялту частково затопило
19.08.2022 10:40