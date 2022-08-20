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Главная » Світ » Інциденти
10:12 20 Августа 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Під Євпаторією пролунали вибухи: працювала ППО окупантів

Над селом Заозерне під Євпаторією, що в окупованому Криму, спрацювала система ППО.

Слід від ракети ППО в небі над Євпаторією

Про це повідомив “голова” Криму Аксьонов.

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«Ціль вражено. Наші військові чітко, професійно та ефективно виконують свої завдання. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації», – сказав він.

Також Аксьонов додав, що постраждалих та пошкоджень немає.

Тэги: крым, Крим
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