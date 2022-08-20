Під Євпаторією пролунали вибухи: працювала ППО окупантів

Над селом Заозерне під Євпаторією, що в окупованому Криму, спрацювала система ППО.

Слід від ракети ППО в небі над Євпаторією



Про це повідомив “голова” Криму Аксьонов.

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«Ціль вражено. Наші військові чітко, професійно та ефективно виконують свої завдання. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації», – сказав він.

Також Аксьонов додав, що постраждалих та пошкоджень немає.

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Тэги: крым, Крим