Після удару ЗСУ по військовій базі в Мелітополі окупанти обстріляли житловий квартал міста

Вночі 20 серпня ЗСУ завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі, після чого вони обстріляли житловий квартал міста.

Наслідки удару по житловому сектору Мелітополя



Про це повідомив мер Іван Федоров.

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За його словами, підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети, оскільки декілька тижнів тому основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували до Херсонської області.

“Тож орки вирішили вдатися до традиційних терористичних актів, які часто застосовують у Донецьку”, – зазначив Федоров.

За декілька хвилин після обстрілу військової бази вони випустили з колишнього Якимівського району ракету по житловим будинкам в районі вулиць Українська та Герцена.

Один мешканець постраждав та знаходиться в лікарні. Близько 10 будинків цивільних зазнали руйнувань.

Очевидці встигли зафільмувати, як ракета окупантів летить з півдня на північ Мелітополя.

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