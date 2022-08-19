Під Запоріжжям ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс росіян

У Запорізькій області 19 серпня українські захисники знищили рідкісний радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби «Зоопарк-1» та чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки.

ЗСУ знищили рідкісну РЛС



Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони з посиланням на Оперативне командування «Південь».

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У ГУР зазначили, що точне влучення за зазначеними координатами повністю вивело з ладу техніку супротивника, яка дозволяла йому коригувати вогонь артилерії.

«Зоопарк-1» – радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби (РЛС контрбатарейної боротьби). Призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника – РСЗВ, артилерійських та мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет та комплексів ППО та ін.

Також він проводить розрахунок траєкторій снарядів та ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів.

Крім того, цей РЛС використовується для стеження за повітряним простором та контролю над безпілотними літальними апаратами.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя