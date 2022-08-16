Шойгу назвав причини початку “спецоперації” в Україні

Рішення щодо проведення “спеціальної військової операції” в Україні було ухвалено через нібито загрози безпеці Росії, створених владою України.

Шойгу заявив про загрози Росії з боку України



Як повідомило РИА Новости, про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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«Протягом восьми років київський режим чинив кричущі злочини щодо громадян “ДНР” і “ЛНР”. Загинули тисячі ні в чому не винних людей, включаючи дітей. Одночасно розпочалося військове освоєння української території Північноатлантичним альянсом. Київ взяв курс на вступ до НАТО. Все це створило неприйнятні загрози безпеці Росії», – сказав він.

За словами Шойгу, на цьому фоні верховний головнокомандувач «ухвалив єдине вірне рішення» – проведення військової операції, головною метою якої «став захист жителів Донбасу від геноциду з боку київського режиму».

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