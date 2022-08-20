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15:21 20 Августа 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Бавовняний сезон у Криму: де і коли на півострові лунали вибухи. Карта

За три тижні у більшості районів тимчасово окупованого Криму було гучно через загадкові вибухи.

В Криму почалася паніка, люди тікають з півострова

У Москві так і не пояснили, хто бомбить півострів, і чому це стало можливим

Видання «МО» склало карту атак, які відбувалися в різних точках півострова, але завжди поряд із військовими об’єктами РФ.

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Карта вибухів в Криму

Карта вибухів в Криму

Київ офіційно не бере на себе відповідальності за вибухи. У Росії їх причинами двічі називали диверсії. В інших випадках – детонацію боєприпасів через “головотяпство”.

Тэги: крым, Крим
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