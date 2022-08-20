Бавовняний сезон у Криму: де і коли на півострові лунали вибухи. Карта
За три тижні у більшості районів тимчасово окупованого Криму було гучно через загадкові вибухи.
У Москві так і не пояснили, хто бомбить півострів, і чому це стало можливим
Видання «МО» склало карту атак, які відбувалися в різних точках півострова, але завжди поряд із військовими об’єктами РФ.
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31 липня був атакований дроном штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Поранення отримали шість осіб.
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9 серпня вибухи лунали на військовому аеродромі Саки, звідки ВПС РФ здійснюють бойові вильоти. Було знищено понад 50% бойової авіації Чорноморського флоту. Одна людина загинула.
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16 серпня вибухи сталися на військовому об’єкті у селищі Гвардійське та на складі боєприпасів у селі Травневе під Джанкоєм.
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У ніч на 19 серпня були чутні «бавовни» в районі військового аеродрому Бельбек. Того ж дня вибухи пролунали в Керчі.
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20 серпня безпілотник знову атакував штаб ЧФ. Крім того, ППО працювала над Євпаторією.
Київ офіційно не бере на себе відповідальності за вибухи. У Росії їх причинами двічі називали диверсії. В інших випадках – детонацію боєприпасів через “головотяпство”.