У Маріуполі намагалися підірвати місцевого гауляйтера Іващенка

У Маріуполі нібито було здійснено спробу замаху на життя гауляйтера Костянтина Іващенка

Вибухівку було закладено на в'їзді до Маріупольського зоопарку



Про це повідомили російські Telegram-канали.

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Вибуховий пристрій було закладено на в’їзді до Маріупольського зоопарку, він спрацював у момент під’їзду чиновника. Проте колаборант нібито не постраждав.

На місці підриву працюють сапери. Імовірно, саморобний прістрій, що спрацював, був не один.

Тэги: Мариуполь, Маріуполь