Київські прокурори продовжують “кошмарити” та “доїти” столичний бізнес під час війни (фото, відео)

Усунений керівник окружної прокуратури Подільського району Києва Сергій Ходаківський продовжує зі своїми підлеглими тиснути на бізнес.

Започаткована Росією війна завдала важкого удару українській економіці та бізнесу. За даними Європейської Бізнес Асоціації, у повному обсязі працюють лише 47% компаній. Дефіцит бюджету, за розрахунками Мінфіну, наступного року може сягнути 30 млрд доларів. І, доки уряд розробляє “плани Маршала” щодо реанімації економіки та анонсує зниження податкового тиску на бізнес, корупція зростає, а перевіряючі та контролюючі структури нарощують апетити, продовжуючи “кошмарити” бізнес.

Так, у четвер, 18 серпня, до ресторану “Причал”, який розташований у Києві на Дніпрі, нагрянули правоохоронці з представниками одразу кількох інспекцій. Понад 20 осіб впродовж 4 годин намагалися провести перевірку плавзасобу, на якому знаходиться ресторан “Причал”.

Серед правоохоронців також було помічено відстороненого керівника Подільської районної прокуратури Сергія Ходоківського, який місяцем раніше з порушенням закону влаштував перевірку зони відпочинку Slavutych Beach Club, яка також розташована на березі Дніпра.

Представники ресторану не погоджуються з діями правоохоронних органів. Вони заявили, що співробітники прокуратури нагрянули без будь-якого попередження та відповідних документів.

“Слідчий сказав, що вони приїхали проводити огляд, а насправді хотіли провести обшук. Почали відключати світло, воду, не надавши відповідних документів. Це якесь свавілля”, – розповідає капітан плавзасобу, на якому знаходиться ресторан, Микола Тищук.

За словами Тищука, правоохоронці ставили питання, які не стосувалися предмета їхніх дій у ресторані. “Їм було цікаво скільки у нас рятувальних засобів, жилетів. Шукали привід щоб причепитися. Це вже моя третя перевірка на цьому плавзасобі, але такого свавілля я ще не бачив”, – скаржиться капітан Микола Тищук.

Співробітники правоохоронних органів від офіційних коментарів відмовилися та не допустили представників ЗМІ на місце перевірки.



Варто зазначити, що це не перший випадок свавілля щодо бізнесу. На початку липня практично той самий склад «перевіряючих» нагрянув в інший столичний ресторан Slavutych Beach Club. За інформацією джерел KВ, групу курирував той самий керівник окружної прокуратури Подільського району Сергій Ходоківський, який, за даними джерел, у середині червня був усунений від виконання обов’язків за свавілля та користолюбство. Однак його не звільнено і, за словами джерел, він зберігає вплив на Подільську прокуратуру.

Фото та відео: надані адміністрацією ресторану «Причал»