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11:17 21 Августа 2022 7 Комментарии
Під Запоріжжям кадирівці і буряти влаштували перестрілку: є загиблі
У Василівці Запорізької області відбулася стрілянина між бурятами та кадирівцями.
Кадирівці і буряти знов з’ясовували стосунки
Про це повідомив журналіст Олександр Цаплієнко.
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За його словами, російські найманці визначали хто головний в місті.
“Наразі достовірно невідомо скільки 200-х та 300-х з обох сторін. Але втрати серед оккупантів є. Про це повідомляють місцеві мешканці”, – зазначив Цаплієнко.
Як повідомляли Vlasti, раныше в окупованих Пологах Запорізької області чеченці та буряти, що воювали у складі армії окупантів, з’ясовували стосунки за допомогою зброї.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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