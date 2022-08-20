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Главная » Україна » Інциденти
11:17 21 Августа 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Під Запоріжжям кадирівці і буряти влаштували перестрілку: є загиблі

У Василівці Запорізької області відбулася стрілянина між бурятами та кадирівцями.

Кадирівці і буряти знов з’ясовували стосунки

Про це повідомив журналіст Олександр Цаплієнко.

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За його словами, російські найманці визначали хто головний в місті.

“Наразі достовірно невідомо скільки 200-х та 300-х з обох сторін. Але втрати серед оккупантів є. Про це повідомляють місцеві мешканці”, – зазначив Цаплієнко.

Як повідомляли Vlasti, раныше в окупованих Пологах Запорізької області чеченці та буряти, що воювали у складі армії окупантів, з’ясовували стосунки за допомогою зброї.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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