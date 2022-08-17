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11:42 21 Августа 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Росія може збільшити кількість ракетних обстрілів на День Незалежності – Офіс президента

Не виключено, що Росія збільшить кількість обстрілів по українських містах в День Незалежності.

Подоляк попередив про можливе збільшення обстрілів України 23-24 серпня

Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Росія – це архаїчна держава і вона прив’язує свої дії до певних дат. Для них це якісь нав’язливі думки. Вони ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку”, – сказав він.

Подоляк нагадав «потужні» промови росіян про те, що вони через три дні йтимуть маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажeмо, чому «рускій мір» набагато сильніший, ніж український».

Тож зараз, за його словами, росіяни захочуть отримати компенсацію за те, що їх принизили, і саме тому буде збільшено кількість обстрілів українських міст.

Тэги: Михаил Подоляк, Михайло Подоляк
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