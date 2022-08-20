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13:42 21 Августа 2022 5 Комментарии
У Севастополі вранці знов пролунав вибух: подробиці
Вранці у неділю 21 серпня в Севастополі, що в окупованому Криму, пролунали вибухи.
В Севастополі почастішали вибухи
Про це повідомляє Крим.Реалії.
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Вибух пролунав приблизно о 06:33 за місцевим часом.
Диму чи роботи ППО помітно не було.
Втім, за інформацією Медузи, попередньо спрацювала саме протиповітряна оборона.
Нагадаємо, напередодні ввечері, 20 серпня, окупаційна влада Севастополя заявила про роботу ППО і закликала жителів міста «менше знімати і тим більше викладати відео з роботою наших систем протиповітряної оборони».
Крім того, ЗМІ повідомляли про роботу ППО у районі Оленівки Чорноморського району Криму.
Тэги: крым, севастополь, Крим
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