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14:53 21 Августа 2022 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

На Херсонщині українські захисники знищили одразу три ворожих БПЛА

У небі над Херсонщиною 21 серпня, з 12:00 до 13:00 години зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування «Південь» було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати.

За годину українські бійці збили три "Орлани"

Про це повідомив спікер очільника Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Мова йде про БПЛА оперативно-тактичного рівня – імовірно “Орлан-10”.

За допомогою них ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії.

Тэги: херсон
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