20.08.2022 19:58
Главная » Україна » Інциденти
14:53 21 Августа 2022 57 Комментарии
На Херсонщині українські захисники знищили одразу три ворожих БПЛА
У небі над Херсонщиною 21 серпня, з 12:00 до 13:00 години зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування «Південь» було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати.
За годину українські бійці збили три "Орлани"
Про це повідомив спікер очільника Одеської ОВА Сергій Братчук.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Мова йде про БПЛА оперативно-тактичного рівня – імовірно “Орлан-10”.
За допомогою них ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії.
Тэги: херсон
Loading...
Новости по теме
ТОРУ Чорнобаївці знову вибухи та дим
ТОР
ТОРРосіяни відновили міст на греблі Каховської ГЕС
17.08.2022 19:11