Нові сигнали тривоги запровадили деякі громади в Україні
Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Зокрема, мова йде про сигнали хімічної, радіаційної небезпеки і сигнал евакуації з міста.
Як розпізнати нові сигнали тривоги?
-
Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
-
Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
-
Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
Нагадаємо, у разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
В повідомленні не уточнюється, яких саме громад це стосується, та немає прикладів звучання нових сигналів. Тож багато хто з користувачі в коментарях до публікації Центру в Facebook питають, як саме звучить дзвін в набат, і як відрізнити звичайний церковний дзвін від сигналу хімічної небезпеки.