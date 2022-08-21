Нові сигнали тривоги запровадили деякі громади в Україні

Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.

В яких саме громадах запровадядть новы сигнали - невідомо



Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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Зокрема, мова йде про сигнали хімічної, радіаційної небезпеки і сигнал евакуації з міста.

Як розпізнати нові сигнали тривоги?

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

Нагадаємо, у разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.

В повідомленні не уточнюється, яких саме громад це стосується, та немає прикладів звучання нових сигналів. Тож багато хто з користувачі в коментарях до публікації Центру в Facebook питають, як саме звучить дзвін в набат, і як відрізнити звичайний церковний дзвін від сигналу хімічної небезпеки.