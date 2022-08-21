Російських військових з Запорізької АЕС госпіталізували з ознаками променевої хвороби

Російські військові, які виконували завдання на Запорізькій АЕС, були доставлені до реанімації з ознаками, схожими на променеву хворобу.

На ЗАЕС ймовірно відбуваються дуже дивні речі



Про це повідомив паремедик Богдан Бондаренко.

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Він нагадав, що міністерство оборони РФ повідомило російських військових, які виконували завдання у Запорізькій області, і 31 липня були доправлені до військового шпиталю з ознаками сильного отруєння. Нібито обстеження виявило у них наявність органічної отрути штучного походження.

Наразі російські військові з атомної станції перебувають у реанімації, їх досліджують фахівці Головного науково-дослідного випробувального інституту військової медицини міноборони Росії.

“Наскільки я можу судити, будучи парамедиком – симптоми, про які пишуть ЗМІ, можуть свідчити і про променеву хворобу. Росіяни, звісно, говорять про хімічне отруєння, але привезли поранених з атомної станції. Не кажучи взагалі про рівень довіри до російської інформації”, – зазначив Бондаренко.

Він додав, що приблизно в цей час Росія і Україна обмінялися взаємними звинуваченнями в обстрілі станції. Український «Енергоатом» заявив про можливий витік радіації на ЗАЕС. У той же час фахівці «Росатому» вивели зі станції в екстреному порядку своїх співробітників. А інспекторам МАГАТЕ окупанти відмовили у доступі на станцію.

“Щось подібне востаннє спостерігалося у перший місяць після Чорнобильської катастрофи. Керівництво СРСР відчайдушно приховувало та спотворювало правду, що призвело до катастрофічних наслідків як для здоров’я та життя мільйонів людей, так і для самої радянської влади, якій не пробачили цю брехню”, – додав парамедик.

Він також закликав поки не пізно зробити все можливе, щоб отримати правдиву картину ситуації на станції. Треба негайно демілітаризувати станцію та віддати її під контроль ООН, МАГАТЕ чи іншої незалежної структури.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя