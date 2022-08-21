Окупанти просунулися на Піски на сході і на Благодатне на півдні
Російські війська мали частковий успіх у наступах на Авдіївському і Південнобузькому напрямках.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
На Авдіївському напрямку ворог невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак – Опитне, відійшов.
Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив.
На напрямку Лозівський – Піски підрозділи противника мають частковий успіх.
На Південнобузькому напрямку противник наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка – Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки – Благодатне має частковий успіх.
На Слов’янському ворог провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов.
Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат та відступив.
На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.
На Новопавлівському напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.