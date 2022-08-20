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06:55 22 Августа 2022 Просмотров 76   КомментариевКомментарии

Вночі окупанти вдарили ракетами по Харкову и Миколаєву

Вночі російські військові знов вдарили ракетами по Харкову и Миколаєву.

Окупанти продовжуть ночами обстрілювати українські міста

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, ворожі ракети поцілили по Київському району.

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“Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2.49 наш ворог з боку Білгорода обстріляв інфраструктурний об’єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю”, – уточнив Терехов.

За його словами, була невелика пожежа, інформації щодо постраждалих немає.

Також близько шести вибухів пролунало вночі в Миколаєві.

Інформації щодо руйнувань і можливих постраждалих наразі немає.

Тэги: Харьков, Николаев, Миколаїв, Харков
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