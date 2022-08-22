Скандальний нардеп Гунько поскаржився на Зеленського

Нардеп Анатолій Гунько продовжує зловживати службовим становищем та тиснути на органи державної влади в особистих комерційних інтересах.

Цього разу Гунько написав заяву на ім’я начальника Головного управління Нацполіції Чернігівщини Володимира Нідзельського. У заяві нардеп вимагає провести обушки у … Зеленського.

Ні, не у Президента Володимира Олександровича, а в його тезки – прилуцького нотаріуса Сергія Зеленського, який нещодавно поставив крапку в реєстраційних аферах Гунька, зупинивши блокування «чорними» реєстраторами роботи аграрного держпідприємства.

Нагадаємо, нещодавно прилуцький нотаріус Сергій Зеленський поставив крапку в безкінечному блокуванні господарської діяльності багатостраждального державного підприємства «Дослідне господарство «Іванівка» НААН України на Чернігівщині, ввівши в реєстр законного директора Андрія Скварського.

До цього його попередник Микола Половік, якого пов’язують із нардепом Анатолієм Гуньком і якому юридична компанія Гунька ТОВ «Гільдія Права» надавала правові послуги, двічі на місяць через реєстратора Варвинської селищної ради Тетяну Якименко блокував господарську діяльність держпідприємства. Фактично нотаріус Зеленський поставив жирну крапку у безкінечній реєстраційній афері Гунька, а той у свою чергу вирішив за це помститись у притаманній для нього манері – через тиск силовиків.

Так, нам стало відомо, що нардеп, використовуючи свій статус, звернувся з заявою до начальника Нацполіції Чернігівщини Володимира Нідзельського з тим, щоб натиснути на Зеленського. Відомо, що вже є постанова суду про обушки в кабінеті нотаріуса. Залякувати Зеленського поручено слідчій Крупніченко Яні Сергіївні. Про неї згодом.

Таким чином Нідзельский за завданням Гунька намагається заблокувати роботу нотаріуса.

Нардеп Анатолій Гунько не вперше звертається з подібними заява до головного поліціянта Чернігівщини. Так, нещодавно він написав заяву на селян з Іванівки, які публічно звинуватили його в рейдерстві. За заявою Гунька поліція допитала десятьох найбільш активних працівників держпідприємства.

А минулої осені саме Володимир Нідзельський забезпечив силове прикриття викрадення приватною фірмою з полів господарства збіжжя соняшнику та кукурудзи на загальну суму в понад 158 мільйонів гривень. Нещодавно Апеляційний господарський суд за позовом прокуратури фактично визнав збір та вивезення зерна незаконним, а от винних і досі шукають. За подібною схемою нині обробляє 1800 гектарів державних земель приватна фірма, яку завів Анатолій Гунько, про ще він публічно неодноразово зізнавався.

ДП «ДГ «Іванівка» – не єдине господарство в структурі Національної академії аграрних наук, куди опальний нардеп всунув носа, однак тільки тут він по ньому отримав. По-факту, можна говорити про масштабні схеми вимивання коштів з держпідприємств НААН через приватні агрофірми, пов’язані з Гуньком. Там, де не вдається переламати опір, Гунько використовує силовиків. Згодом ми оприлюднимо досьє на кожного слідчого, який виконує незаконні накази Володимира Нідзельського.

Нідзельському не вперше кидати особовий склад поліції, як це було на початку війни, коли він розпустив обласне управління та покинув Чернігів. Тоді керівник Чернігівської військової адміністрації був змушений своїм наказом призначати в.о. аби відновити роботу поліції.

Та замість відсторонення та суду за законами військового часу Нідзельський повернувся в Чернігів на посаду. Як кажуть, не без допомоги того ж Гунька. Тепер зрозуміло для чого тримають подібні кадри в поліції!