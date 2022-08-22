СБУ викрила ворожих мисливців на Himars

СБУ викрила корегувальників, які передавали розвіддані про позиції «HIMARS» на східному фронті.

Зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації РСЗВ HIMARS



Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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У ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів Донеччини СБУ затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону.

Насамперед зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем «HIMARS».

Крім того, вони збирали інформацію щодо геолокації та функціонування місцевих об’єктів критичної інфраструктури.

Встановлено, що за їхньою «наводкою» агресори здійснили обстріл по водозабірній системі у місті Селидове.

Одержану розвідінформацію зловмисники передавали через одного з посадовців так званої «народної міліції ДНР», надаючи йому фото з позначками об’єктів на електронних картах.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру. Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.