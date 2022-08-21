У курортній Кирилівці окупанти відзначали день прапора РФ зі старим Харатьяном та дивною масовкою

В окупованій курортній Кирилівці загарбники та колаборанти влаштували святковий концерт з нагоди дня російського прапора зі старим Харатьяном та дивною масовкою.

Жителі Кирилівки в очікуванні концерту



Про “урочисті заходи” повідомив Telegram-канал колаборантів Нова Кирилівка.

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“Жителі та гості Кирилівки з нетерпінням чекають на початок концерту!”, – написали автори.

Як не дивно, гостей із російськими прапорцями виявилося значно більше, ніж мешканців. За словами кирилян, третину зали заповнили працівниками місцевих комунальних служб, а решту «гостей» у селищі ніхто ніколи не бачив і не знає.

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Кажуть, їх назбирали у навколишніх селах та привезли на концерт за “дякую” та можливість побачити живого “гардемарина”.

На сьомому десятку образ Льошки Корсакова Харатьяну давався непросто, але він наполегливо намагався “не вішати носа” і співав про “жизнь без весны и листву без грозы”.

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Наприкінці триколорного чаду присутні мляво відчиняли роти під гімн РФ, інтенсивно помахали у повітрі прапорцями, а істеричне скандування “Росія! Росія!» з ініціативи ведучої підтримали не більше десятка голосів.

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Тэги: Запорожье, Кирилловка, Запоріжжя, Кирилівка