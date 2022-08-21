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16:17 22 Августа 2022 Просмотров 694   КомментариевКомментарии

У курортній Кирилівці окупанти відзначали день прапора РФ зі старим Харатьяном та дивною масовкою

В окупованій курортній Кирилівці загарбники та колаборанти влаштували святковий концерт з нагоди дня російського прапора зі старим Харатьяном та дивною масовкою.

Жителі Кирилівки в очікуванні концерту

Про “урочисті заходи” повідомив Telegram-канал колаборантів Нова Кирилівка.

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“Жителі та гості Кирилівки з нетерпінням чекають на початок концерту!”, – написали автори.

Як не дивно, гостей із російськими прапорцями виявилося значно більше, ніж мешканців. За словами кирилян, третину зали заповнили працівниками місцевих комунальних служб, а решту «гостей» у селищі ніхто ніколи не бачив і не знає.

Кажуть, їх назбирали у навколишніх селах та привезли на концерт за “дякую” та можливість побачити живого “гардемарина”.

Зал заповнюється масовкою

Зал заповнюється масовкою

На сьомому десятку образ Льошки Корсакова Харатьяну давався непросто, але він наполегливо намагався “не вішати носа” і співав про “жизнь без весны и листву без грозы”.

Наприкінці триколорного чаду присутні мляво відчиняли роти під гімн РФ, інтенсивно помахали у повітрі прапорцями, а істеричне скандування “Росія! Росія!» з ініціативи ведучої підтримали не більше десятка голосів.

Тэги: Запорожье, Кирилловка, Запоріжжя, Кирилівка
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