Кто станет следующим соперником Ломаченко?

17 августа стало известно, что Василий Ломаченко, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, сразится с Джемейном Ортисом.

Поединок состоится только в конце октября. Следить за прогнозами на него можно будет на сайте букмекерской конторы 1xbet, которая сейчас предлагает свои котировки на долгожданный матч-реванш Александр Усик — Энтони Джошуа. Заключить пари на победу любимого боксера можно через приложение, для этого нужно скачать 1xbet на айфон.

На данный момент Василий Ломаченко провел восемнадцать боев и вышел победителем в шестнадцати из них. В последний раз он участвовал в поединке 11 декабря 2021 года. Тогда он одолел Ричарда Комми на арене Madison Square Garden.

Его будущий противник, 26-летний Джемейн Ортис, удачно провел все шестнадцать поединков за свою карьеру. В своем последнем бою он одолел Джамела Херринга, бывшего чемпиона мира. После такого поражения Херринг ушел в отставку.

Известно, что Василий и Джемейн сразятся в самом начале вечера бокса, который проведет компания Top Rank. Пока что неизвестно, где именно пройдет мероприятие.