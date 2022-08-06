Росія влаштувала провокацію з обстрілом в Енергодарі: повідомляють про загиблого
Російські окупанти під відеозйомку пропагандистів обстріляли Енергодар в районі Запорізької ТЕС та звинуватили в обстрілі ЗСУ.
Російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ нібито обстріляли місто з “американської далекобійної артилерії”, в результаті чого загинула одна людина, ще одна отримала осколкові поранення.
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За дву години до обстрілу місцеві жителі повідомили, що на ЗАЕС приїхала знімальна група з Росії, яка припаркувалася біля УТЦ.
За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, обставини обстрілу викликають великі запитання.
“Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо”, – зазначив він.
Також Орлов уточнив, що мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт.
За його словами, на відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку.