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16:38 22 Августа 2022 Просмотров 130   КомментариевКомментарии

Росія влаштувала провокацію з обстрілом в Енергодарі: повідомляють про загиблого

Російські окупанти під відеозйомку пропагандистів обстріляли Енергодар в районі Запорізької ТЕС та звинуватили в обстрілі ЗСУ.

За словами окупантів, нібито загинув водій таксі

Російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ нібито обстріляли місто з “американської далекобійної артилерії”, в результаті чого загинула одна людина, ще одна отримала осколкові поранення.

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За дву години до обстрілу місцеві жителі повідомили, що на ЗАЕС приїхала знімальна група з Росії, яка припаркувалася біля УТЦ.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, обставини обстрілу викликають великі запитання.

“Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо”, – зазначив він.

Авто вбитого чоловіка

Авто вбитого чоловіка

Також Орлов уточнив, що мінометними  обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт.

За його словами, на відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку.

Тэги: энергодар, Енергодар
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