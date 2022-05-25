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17:53 22 Августа 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

В “Азові” заявили, що “вбивця Дугіної” не має жодного стосунку до полку

Жінка, ім’я та військове посвідчення якої опублікували ФСБ у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку «Азов» та ніколи не належала до цього підрозділу.

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Про це сказано в офіційній заяви полку “Азов”.

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Там зазначили, що так званий документ, яким спецслужби Росії намагаються довести причетність «Азову» до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою «візитівкою Яроша».

А сам теракт – це підготовка до «трибуналу» над азовцями. Адже таким чином Росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо «необхідності» такого судилища.

“Ми категорично засуджуємо це незаконне судилище над українськими військовими та закликаємо усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого «трибуналу» не відбулося”, – сказано в заяві.

Тэги: полк Азов
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