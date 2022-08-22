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18:06 22 Августа 2022 0 Комментарии
При обстрілі Енергодару загинув водій таксі: його смерть підтверджено
Підтверджено загибель водія автомобіля, обстріляного в районі Запорізької ТЕС в Енергодарі.
Водій авто загинув на місці
Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
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На жаль, смерть чоловіка 1978 року народження констатована на місці події.
Ще один чоловік 1996 року народження отримав серйозні поранення та знаходиться в реанімації. За його життя борються лікарі.
“Приносимо співчуття рідним та близьким загиблого. Сподіваємося на швидке одужання пораненого енергодарця”, – написав Орлов в Telegram.
Як повідомляли Vlasti, російські окупанти під відеозйомку пропагандистів обстріляли Енергодар в районі Запорізької ТЕС та звинуватили в обстрілі ЗСУ.
Тэги: энергодар, Запорожская АЭС, Енергодар, Запорізька АЕС
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