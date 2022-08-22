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Главная » Україна » Інциденти
18:06 22 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

При обстрілі Енергодару загинув водій таксі: його смерть підтверджено

Підтверджено загибель водія автомобіля, обстріляного в районі Запорізької ТЕС в Енергодарі.

Водій авто загинув на місці

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

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На жаль, смерть чоловіка 1978 року народження констатована на місці події.

Ще один чоловік 1996 року народження отримав серйозні поранення та знаходиться в реанімації. За його життя борються лікарі.

“Приносимо співчуття рідним та близьким загиблого. Сподіваємося на швидке одужання пораненого енергодарця”, – написав Орлов в Telegram.

Як повідомляли Vlasti, російські окупанти під відеозйомку пропагандистів обстріляли Енергодар в районі Запорізької ТЕС та звинуватили в обстрілі ЗСУ.

Тэги: энергодар, Запорожская АЭС, Енергодар, Запорізька АЕС
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