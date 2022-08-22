Росіяни зосередили наступи на Бахмутському і Авдіївському напрямках
На Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій, основні зусилля зосереджує на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не мав.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.
На Краматорському напрямку в районі населеного пункту Краснопілля ворог також вів наступальний бій.
На Новопавлівському напрямку окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли.
На Запорізькому напрямку ворог вів наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.