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19:01 22 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росіяни зосередили наступи на Бахмутському і Авдіївському напрямках

На Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій, основні зусилля зосереджує на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Росіяни продовжують намагатися йти в наступ

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.

На Краматорському напрямку в районі населеного пункту Краснопілля ворог також вів наступальний бій.

На Новопавлівському напрямку окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли.

На Запорізькому напрямку ворог вів наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.

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