Окупанти будують плавучий міст поряд з пошкодженим Антонівським у Херсоні

Минулими вихідними Росія почала переміщувати баржі на позиції для будівництва великого плавучого мосту через Дніпро, безпосередньо поряд із пошкодженим Антонівським автомобільним мостом.

Наразі окупанти користуються поромной переправою



Про це повідомили у Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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Переправа є ключовою сполучною ланкою між окупованим Росією Херсоном та сходом.

Протягом кількох тижнів російські війська та місцеві цивільні особи покладалися на поромну переправу водним шляхом.

Якщо Росія добудує імпровізований міст, це напевно збільшить пропускну спроможність переправи порівняно з поромом.

Водночас, плавучий міст, як і раніше, буде вразливим для українських наступальних дій.