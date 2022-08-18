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Главная » Україна » Суспільство
14:10 23 Августа 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Зеленський пообіцяв Росії потужну відповідь за удари по українських містах на свята

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв росіянам потужну відповідь, якщо Росія все ж таки наважиться обстрілювати Україну, в тому числі цивільні об’єкти, на прийдешні свята.

Зеленський попередив окупантів

Попередження глава держави озвучив  під час прес-конференції із журналістами, яка відбулася напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня.

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«Чи є загроза? Є загроза. Вона щоденна, ця загроза. Чи є додаткова інформація? Я не бачу, щоб щось змінилося дуже, починаючи з 24 лютого. Росія постійно це робить. Чи можуть вони збільшити кількість ударів? Так, вони можуть зробити це 23-24 числа. Це вся інформація, яку я маю», – сказав президент.

Зеленський також заявив, що Україна зробить потужну відповідь у разі збільшення Росією кількості ракетних обстрілів.

«Що робитиме Україна, якщо битимуть по Києву? Те саме, що й зараз. Бо для мене, як для президента, і як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас, Харків, Запоріжжя — це все однаково, там скрізь живуть наші українці. І відповідь така сама буде, як і в цих містах: битиму нас, отримуватимуть потужну відповідь», – сказав Зеленський.

Тэги: Владимир Зеленский, Володимир Зеленський
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