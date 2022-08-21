У Мелітополі окупанти перетворюють школи на режимні об’єкти та вводять кадетську дисципліну

У Мелітополі окупанти до 1 вересня відкриють кілька шкіл, порядки в яких, судячи з заяв керівництва, будуть близькими до тюремних.

Порядки в "російських школах" будут близькими до тюремних



Про те, що чекає на дітей, які залишилися в окупованому місті, розповіла на зборах 23 серпня “заступниця директора” навчального закладу, створенного на базі колишньої української СШ №15.

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Тепер у цій школі навчатимуться молодші діти, а в розташованій навпроти колишній СШ №14 – старші.

За словами “заступниці директора”, школи стануть режимними об’єктами. Тому батьків ні до школи, ні навіть у двір не пускатимуть. Оскільки територія СШ №14 не обгороджена парканом, охороняти периметр доручать озброєним солдатам. Тож жодна матуся до свого чада просто так не проскочить.

Крім того, і до дітей, і до їхніх батьків буде застосовано систему покарань за різні провини. Особливо сильно каратимуть за проукраїнську позицію.

Щодо дисципліни, то, за словами “заступниці директора”, вона буде кадетською, як у військових училищах. Вимоги до шкільної форми – чорний низ, білий верх. Жодних варіантів.

Мобільні учням доведеться здавати на вході. Якщо хтось пронесе – буде жорстоке покарання.

Уроки української мови будуть двічі на тиждень, плюс ще один урок української літератури.

Щоправда, підручників з жодного предмету ще немає. Можливо, з’являться до 20 вересня. Але це не точно.

А 1 вересня для дітей проведуть один головний урок – урок миру. Очевидно, “руського”.

Окрім звичайної навчальної програми будуть факультативи. Причому обов’язкові. Які саме – колаборантка не уточнила. Але пригрозила, що за відмову їх відвідувати дітей відраховуватимуть зі школи.

До речі, в «російських» школах навіщось розформували всі класи і зібрали їх заново за нікому не зрозумілим принципом. Вийшло, що діти, які роками навчалися разом, опинились у різних класах. Мабуть, щоб не змогли домовитись та організувати підпілля.

Оскільки освітян у місті практично не залишилося, близько трьох сотень вчителів привезуть із Росії. Їх із сім’ями поселять у квартири мелітопольців, які виїхали з міста.

А взагалі класи переповнені, від охочих навчатися за “російською програмою” немає відбою, тож “ми ще нічого не починали”.

Батьки розійшлися зі зборів у пригніченому, а дехто в панічному стані.

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