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19:50 23 Августа 2022 Просмотров 678   КомментариевКомментарии

У Білгородській області сталося «самозаймання» складу з боєприпасами

У Білгородській області в районі села Тимонове прогриміли вибухи та почалася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

В Білгородській області РФ знов гучно і димно

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Також інформацію про вибухи підтвердив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

За його словами, внаслідок спекотної погоди спрацював «ефект лінзи», через що в районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які нібито ще не встигли знешкодити сапери.

Постраждалих немає, але, щоб забезпечити безпеку мешканців, головою Валуйського округу було організовано підвезення та розміщення мешканців у санаторії «Червона Поляна».

Частина селян поїхала самостійно до родичів до інших населених пунктів.

Губернатор запевнив, що ситуацію тримає на власному контролі, на місці працюють оперативні служби.

Тэги: Россия, Росія
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