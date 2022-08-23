У Білгородській області сталося «самозаймання» складу з боєприпасами
У Білгородській області в районі села Тимонове прогриміли вибухи та почалася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
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Також інформацію про вибухи підтвердив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.
За його словами, внаслідок спекотної погоди спрацював «ефект лінзи», через що в районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які нібито ще не встигли знешкодити сапери.
Постраждалих немає, але, щоб забезпечити безпеку мешканців, головою Валуйського округу було організовано підвезення та розміщення мешканців у санаторії «Червона Поляна».
Частина селян поїхала самостійно до родичів до інших населених пунктів.
Губернатор запевнив, що ситуацію тримає на власному контролі, на місці працюють оперативні служби.