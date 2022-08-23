НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
20:29 23 Августа 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Вбивство Дугіної було інсценовано, – екс-заступник міністра інформполітики

Вбивство в Росії Дарії Дугіної було інсценоване, що стало зрозуміло з її нібито похорону.

Дугіна у відкритій труні

Таку думку висловив колишній заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він нагадав, що, згідно з інформацією, наданою Федеральною службою безпеки РФ, під джип Land Cruiser, в якому нібито знаходилася Дар’я Дугіна, було закладено 400 г. вибухівки в тротиловому еквіваленті.

Також він зазначив, що на опублікованому в російських ЗМІ відео джип горів щонайменше 27 секунд.

А через три години після події Telegram-канал Mash повідомив, що “тіло водія Land Cruiser Prado неможливо ідентифікувати на місці – воно згоріло повністю. Попередньо встановлено, що це жінка”.

Тіло водія Land Cruiser Prado неможливо ідентифікувати на місці

Тіло водія Land Cruiser Prado неможливо ідентифікувати на місці

“А потім на церемонії Дугіна лежить у відкритій труні. А її тато використовує момент, щоб накрутити свою пісню про “нашу імперію”, — резюмував Золотухін.

Дугін і його дружина посміхаються під час похорону своєї доньки

Дугін і його дружина посміхаються під час похорону своєї доньки

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.08.2022 19:50
У Білгородській області сталося «самозаймання» складу з боєприпасами
ТОР
22.08.2022 09:37
Вбивця їхав за автівкою Дугіної: з’явилися подробиці резонансного вбивства
ТОР
21.08.2022 15:18
У Курській та Білгородській областях прогриміли вибухи
blog comments powered by Disqus
Вбивство Дугіної було інсценовано, – екс-заступник міністра інформполітики

20:29  Світ

У Білгородській області сталося «самозаймання» складу з боєприпасами

19:50  Світ

У Мелітополі окупанти перетворюють школи на режимні об’єкти та вводять кадетську дисципліну

19:04  Україна

Європейські країни інтенсивно скуповують російську нафту напередодні ембарго

17:26  Світ

У Севастополі пролунало кілька вибухів

16:38  Україна

Зеленський пообіцяв Росії потужну відповідь за удари по українських містах на свята

14:10  Україна

ФСБ готує серію терактів в російських містах, – Данілов

13:31  Світ

У Донецьку пролунав потужний вибух в адміністрації ватажка “ДНР”

13:15  Україна

Посольство США закликало своїх громадян залишити Україну

10:51  Україна

Окупанти будують плавучий міст поряд з пошкодженим Антонівським у Херсоні

10:23  Україна

Росія оголосила в “ЛНР” загальну мобілізацію

10:08  Україна

Пожежа на заводі ім.Шевченка у Харкові: рятувальники розповіли подробиці

09:18  Україна

Росія планує удари по державним об’єктам і інфраструктурі України найближчим часом – розвідка США

07:35  Україна

ЗСУ відбили ворожі атаки за всіма напрямками

07:23  Україна

Ердоган продовжує наполягати на переговорах Зеленського та Путіна у Туреччині

07:09  Світ

У Харкові горить завод ім. Шевченка

06:32  Україна

ООН створила комісію з розслідування загибелі українських полонених у Оленівці

06:08  Світ

У Білгородській області сталося «самозаймання» складу з боєприпасами

19:50 Світ

У Севастополі пролунало кілька вибухів

16:38 Україна

Окупанти будують плавучий міст поряд з пошкодженим Антонівським у Херсоні

10:23 Україна

У Харкові горить завод ім. Шевченка

06:32 Україна

У Севастополі пролунали потужні вибухи: тряслися стіни і вибивало шибки

18:18 Україна

У курортній Кирилівці окупанти відзначали день прапора РФ зі старим Харатьяном та дивною масовкою

16:17 Україна

ФСБ заявила про розкриття вбивства Дугіної: нібито на замовлення українських спецслужб

14:39 Світ

Російські війська просунулися на Миколаївському напрямку

07:13 Україна

У Донецьку горить і потужно детонує склад із боєприпасами

06:35 Україна

Ввечері неділі в Севастополі та інших містах Криму лунали вибухи

06:24 Україна

В Мелітополі перерізали горлянку окупанту, який намагався зґвалтувати неповнолітню

23:31 Україна