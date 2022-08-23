Вбивство Дугіної було інсценовано, – екс-заступник міністра інформполітики

Вбивство в Росії Дарії Дугіної було інсценоване, що стало зрозуміло з її нібито похорону.

Дугіна у відкритій труні



Таку думку висловив колишній заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

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Він нагадав, що, згідно з інформацією, наданою Федеральною службою безпеки РФ, під джип Land Cruiser, в якому нібито знаходилася Дар’я Дугіна, було закладено 400 г. вибухівки в тротиловому еквіваленті.

Також він зазначив, що на опублікованому в російських ЗМІ відео джип горів щонайменше 27 секунд.

А через три години після події Telegram-канал Mash повідомив, що “тіло водія Land Cruiser Prado неможливо ідентифікувати на місці – воно згоріло повністю. Попередньо встановлено, що це жінка”.

“А потім на церемонії Дугіна лежить у відкритій труні. А її тато використовує момент, щоб накрутити свою пісню про “нашу імперію”, — резюмував Золотухін.

Тэги: Россия, Росія