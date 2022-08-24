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06:51 24 Августа 2022 81 Комментарии
Росіяни вночі двічі обстріляли ракетами Запоріжжя
Росіяни вночі двічі обстріляли Запоріжжя, влучили по інфраструктурних об’єктах.
Окупанти двічі вдарили по Запоріжжю
Перші вибухи пролунали в місті близько опівночі.
За інформацією голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури Шевченківського району і неподалік Комунарського району.
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За попередніми даними жертв немає.
Ще одного удару росіяни завдали близько четвертої години ранку.
За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, ворог атакував інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста.
“На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – повідомив Куртєв.
Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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