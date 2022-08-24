Під Запоріжжям вночі ЗСУ знищили великий склад боєприпасів окупантів

Близько опівночі 24 серпня у Токмаку Запорізької області прогриміли вибухи та почалася пожежа на складі боєприпасів окупантів.

У Токмаку вночі було гучно і яскраво



Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Інцидент стався практично відразу після запуску приблизно шести ракет із Токмака по Запоріжжю. Кажуть, просто збіг.

За словами місцевих жителів, детонація була дуже потужною – з епіцентру пожежі періодично в небо, як петарди, злітали снаряди, що розривалися.

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Тэги: Запорожье, Запоріжжя