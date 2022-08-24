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Главная » Україна » Суспільство
07:28 24 Августа 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Окупанти безуспішно наступали на Бахмутському і Авдіївському напрямках

Російські окупаційні війська вздовж всієї лінії фронту вели обстріли позицій ЗСУ з танків, артилерії, літаків і стрілецької зброї, але основні зусилля зосередили на Донецькому напрямку.

ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми. Успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Успіху не мав.

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