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07:28 24 Августа 2022 8 Комментарии
Окупанти безуспішно наступали на Бахмутському і Авдіївському напрямках
Російські окупаційні війська вздовж всієї лінії фронту вели обстріли позицій ЗСУ з танків, артилерії, літаків і стрілецької зброї, але основні зусилля зосередили на Донецькому напрямку.
ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На Бахмутському напрямку противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми. Успіху не мав.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Успіху не мав.
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